Son dakika: PSG'de kalan Kylian Mbappe'den Real Madrid ve Florentino Perez açıklaması! İmza töreninde çarpıcı sözler...

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Dünya futbolu uzun zamandır Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasını bekliyordu. PSG ile sözleşmesi sona eren ve 'çocukluk hayalim' dediği Real Madrid ile anlaştığı yönünde çok sayıda haber çıkan Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı.

PSG, Cumartesi günü oynanan Metz maçına dakikalar kala Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Real Madrid'e imza atması beklenen Fransız yıldızın bu kararı dünyada büyük yankı yaparken oklar Real Madrid'e çevrildi.

MBAPPE İÇİN HAALAND'DAN VAZGEÇTİLER, ELLERİ BOŞ KALDI

Bu sezon La Liga'da şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'nde de finale yükselen Real Madrid için sezon içerisinde Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi birlikte transfer edeceği yönünde haberler çıkmıştı. Daha sonra Haaland'dan vazgeçen ve Mbappe'yi ikna etmek için yoğunlaşan Florentino Perez'in Fransız yıldız ile anlaştığı iddia edilmişti.

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Sonuç olarak Erling Haaland Manchester City'ye gitti, Mbappe ise PSG'de kaldı. Los Galacticos olarak bilinen Real Madrid, Ronaldo ve Messi'den sonra futbolun en büyük iki yıldızını transfer edememiş oldu.

MARCA: MBAPPE'YE SİYASİ BASKI YAPILDI

İspanyol Marca Gazetesi, PSG ile sözleşme uzatan Fransız yıldıza Katar ve Fransa devlet görevlileri tarafından takımda kalması yönünde baskı yapıldığını iddia etti.

LA LIGA PSG'Yİ UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

La Liga yönetimi, PSG'yi Mbappe'ye yeni sözleşmede verdiği maddi olanmaklar sebebiyle UEFA'ya şikayet etti. Yapılan açıklamada "Geçen sezon 220 milyon eurodan fazla zarar eden, sponsorluk gelirleri sayesinde kar açıklasa da son yıllarda 700 milyon euroyu aşan zararı bulunan PSG bu anlaşmayı nasıl yapmıştır? Avrupa Futbol ekosistemini korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için PSG'Yi UEFA'ya ve gerekli mali kurumlara şikauyet etmiş bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

YENİ SÖZLEŞMESİ İÇİN AKILALMAZ İDDİA

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PSG'den Mbappe'nin yeni sözleşmesindeki şartlarla ilgili resmi açıklama yapılmazken Fransa basınında çıkan iddialara göre 24 yaşındaki yıldız yılda vergiler düşülmüş olarak 100 milyon euro kazanacak. Mbappe'ye imza parası ve çeşitli bonus maddeleriyle birlikte toplam 300 milyon euro ödeneceği de belirtiliyor.

MBAPPE VE EL KHELAIFI İMZA TÖRENİNDE KONUŞTU

PSG, 2025'e kadar sözleşmesini uzatan Kylian Mbappe için imza töreni düzenledi. İmzaların atılmasından sonra basın toplantısına geçildi.

İlk olarak söz alan Nasser El Khelaifi; Bu seçim çok güçlü bir işaret, dünyanın en iyi futbolcusu bizde kaldı." dedi.

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"Bizim Mbappe'miz var ve bizimle klamaya devam ediyor. Başka bir şeyi umursamıyorum" diye söze devam eden El Khelaifi, La Liga Başkanı Tebas'ın kulübü UEFA'ya şikayeti hakkında gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Belki de La Liga yönetimi, Ligue 1'in onlardan daha güçlü hale geleceğinden endişeleniyordur. La Liga, 3-4 yıl önceki gücünde değil. Mbappe için en önemli şey spor projesiydi! Real Madrid ona bizden daha fazla para ödeyecekti."

MBAPPE: SADECE BİRKAÇ DAKİKA PARA KONUŞTUK

El Khelaifi'nin ardından söz alan Kylian Mbappe; "Önümüzdeki 3 yıl burada olacağım için çok mutluyum. Aylarca PSG'nin projesi hakkında konuştuk, saatlerce imaj hakları hakkında konuştuk ve sadece birkaç dakika para hakkında konuştuk. Buradaki hikayem bitmedi. PSG'yi zirveye taşımak istiyorum." dedi.

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"REAL MADRID'E BÜYÜK SAYGIM VAR! BU YÜZDEN FLORENTINO PEREZ'İ BİZZAT ARADIM"

Daha sonra Real Madrid hakkında konuşan yıldız futbolcu; "Real Madrid'e büyük saygım var. Florentino Perez'e de aynı derece saygı duyuyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu yüzden kararımı verdiğimde onu bizzat aradım ve ilgisi için teşekkür ettim. Kendisiyle yakı bir ilişkimiz var. Herhangi bir oyuncu için Real Madrid veya PSG forması giymek bir onurdur. Her zaman Real Madrid forması giymeyi hayal etmişimdir. Real Madrid taraftarına beni her zaman kendilerinden biri olarak gördükleri için teşekkür etmek istiyorum. Umarım ülkemde kalmak istememi anlayışla karşılarlar." diye konuştu.

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BU İMZA ÇOCUKLUK HAYALİNE VEDA MI?

Mbappe, basın toplantısında gelen soruya ise şu yanıtı verdi;

"Bilemiyorum. Ben şu anda kendi adıma en iyi seçimi yaptım. Gelecekte ne olur bilemeyiz. Geçen yıl ayrılmanın en doğru karar olacağına inanmıştım ama şimdi 3 yıllık sözleşmeye imza atıyorum."

KULÜPTE FUTBOL DIŞI YETKİ ALDI MI?

Basında çıkan 'PSG'de kalması için teknik direktör veya sportif direktörü seçme yetkisi verildi.' yönündeki haberlerle ilgili soru alan Mbappe; "Ben bir futbolcuyum ve bunun ötesine geçmeyeceğim." yanıtını verdi.

HEM GOL HEM ASİST KRALI OLDU

Kylian Mbappe, şampiyon tamamladıkları Ligue 1'de 25 golle gol kralı, 17 asistle de asist kralı oldu. 23 yaşındaki futbolcu sezonun futbolcusu da seçildi.