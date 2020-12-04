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GeriFutbol Son dakika | PSG, Timothee Pembele ile sözleşme yeniledi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Son dakika | PSG, Timothee Pembele ile sözleşme yeniledi!

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Son dakika | PSG, Timothee Pembele ile sözleşme yeniledi!
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), genç oyuncusu Timothee Pembele ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

PSG Kulübü, 18 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Pembele'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Pembele, 2015'te altyapısına dahil olduğu PSG'de bu sezon Ligue 1'deki Bordeaux maçıyla ilk kez A takımın formasını giymişti.

 

Son dakika | PSG, Timothee Pembele ile sözleşme yeniledi

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