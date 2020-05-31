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GeriFutbol Son dakika | PSG, Mauro Icardi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Haber Giriş: 31.05.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

Son dakika | PSG, Mauro Icardi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

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Son dakika | PSG, Mauro Icardi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Fransa Ligi'nin şampiyonu Paris Saint-Germain, bu sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisini Inter'den aldıklarını açıkladı.

Spor Arena Dış Haber | Mauro Icardi, resmen PSG'de! Fransa'da sezonu şampiyon tamamlayan PSG, Inter'den kiraladıkları Mauro Icardi'nin bonservisinin alındığını ve 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

PSG, Icardi'nin bonservisini almak için İtalyan ekibine 48 milyon euro ödedi.

Arjantinli golcü, PSG'de geçirdiği sezonda 20 kez gol atarak başarılı bir performans sergilemişti.

Fransız ekibinin bu transferi, ayrıca corona virüs pandemisinde yapılan en pahalı transfer olarak da kayıtlara geçti.

 

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