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GeriFutbol Son Dakika | PSG Lionel Messi transferi için harekete geçti!
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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | PSG Lionel Messi transferi için harekete geçti!

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Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin transferi için Manchester City ve Manchester United'ın ardından Paris Saint Germain de harekete geçti.

Spor Arena Dış Haber | France Football'un haberine göre PSG Sportif Direktörü Leonardo, Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge Messi'yi telefonla arayarak oyuncuyla ilgilendiklerini bildirdi.

Manchester City'nin teklifi

Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de yazıldı

Son Dakika | PSG Lionel Messi transferi için harekete geçti

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