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GeriFutbol Son Dakika | PSG futbolcuları, Leipzig maçı öncesi asansörde mahsur kaldı!
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Haber Giriş: 04.11.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | PSG futbolcuları, Leipzig maçı öncesi asansörde mahsur kaldı!

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Son Dakika | PSG futbolcuları, Leipzig maçı öncesi asansörde mahsur kaldı!
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Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig - PSG maçı öncesi Almanya'da enteresan bir olay yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in yer aldığı grupta Leipzig ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç öncesi PSG'li futbolcular, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Leipzig maçı için Almanya'da bulunan PSG'den 10 futbolcu, kaldıkları otelin asansöründe 50 dakika boyunda mahsur kaldı.

PSG'den Kurzawa, bu anları videoya çekerken oyuncular ardından gelen güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son Dakika | PSG futbolcuları, Leipzig maçı öncesi asansörde mahsur kaldı

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