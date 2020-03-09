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GeriFutbol Son Dakika | PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!
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Futbol
Haber Giriş: 09.03.2020 - 13:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika | PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

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Son Dakika | PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!
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Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Borussia Dortmund arasında oynanacak son 16 turu rövanş maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs nedeniyle bir maç daha seyircisiz oynanacak! Paris polisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Detaylar birazdan...

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