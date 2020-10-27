Son Dakika | PSG, Başakşehir maçına 4 eksikle geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile karşılaşacak Paris Saint-Germain kamp kadrosunu açıkladı.

PSG, maç kadrosuna Icardi, Veratti, Draxler ve Parades'in yer almadığını açıkladı.

Fransız ekibi, Başakşehir maçı için İstanbul'a doğru yola çıkarken takımın yıldız isimleri Neymar ve Mbappe ise kadroda yer aldı.

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