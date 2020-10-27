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GeriFutbol Son Dakika | PSG, Başakşehir maçına 4 eksikle geliyor!
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Haber Giriş: 27.10.2020 - 12:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | PSG, Başakşehir maçına 4 eksikle geliyor!

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Son Dakika | PSG, Başakşehir maçına 4 eksikle geliyor!
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Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile karşılaşacak olan PSG'de Icardi, Veratti, Draxler ve Parades, İstanbul'a getirilmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile karşılaşacak Paris Saint-Germain kamp kadrosunu açıkladı.

PSG, maç kadrosuna Icardi, Veratti, Draxler ve Parades'in yer almadığını açıkladı.

Fransız ekibi, Başakşehir maçı için İstanbul'a doğru yola çıkarken takımın yıldız isimleri Neymar ve Mbappe ise kadroda yer aldı.

 

 

Son Dakika | PSG, Başakşehir maçına 4 eksikle geliyor

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