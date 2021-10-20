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Son dakika: Prens Selman'ın satın aldığı Newcastle United'dan ilk radikal adım! Resmen...

#Newcastle United#Premier Lig#Prens Selman
Son dakika: Prens Selmanın satın aldığı Newcastle Uniteddan ilk radikal adım Resmen...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyumun satın aldığı Premier Lig ekibi Newcastle United'da yeni dönemin ilk resmi radikal adımı atıldı, menajer Steve Bruce ile yollar ayrıldı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da menajer Steve Bruce ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 2 yıldan uzun süredir görev yapan Steve Bruce'a teşekkür edildi. Steve Bruce yönetimindeki takımın son iki sezonu Premier Lig'de 13. ve 12. bitirdiğinin hatırlatıldığı açıklamada FA Cup ve Lig Kupası'nda oynanan çeyrek finallere de yer verildi ve 60 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

Son dakika: Prens Selmanın satın aldığı Newcastle Uniteddan ilk radikal adım Resmen...

STEVE BRUCE: "UMARIM KULÜP YENİ SAHİPLERİN ARZU ETTİKLERİ YERE ÇIKAR"

Newcastle United'daki görevi sona eren Steve Bruce, resmi internet sitesine yaptığı açıklamada; "Newcastle United'da görev yaptığım için çok mutluyum. Birlikte çalıştığım herkese minnettarım. Oyuncularıma ve birlikte çalıştığım herkese üstün çabalarından ötürü teşekkür ederim. İYi ve kötü zamanlarımız oldu ama bu zamanlarda herkesin desteğini gördüm. Umarım yeni sahipler kulübü daha ileri, arzu ettikleri yere taşıyabilirler. Sezonun geri kalanında ve daha sonraki dönemlerde kulübe bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ TEKNİK ADAM AÇIKLANDI

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Steve Bruce ile yollarını ayıran Newcastle United'da Graeme Jones'un geçici olarak takımı çalıştıracağı, Steve Agnew, Stephen Clemence, Ben Dawson ve Simon Smith'in ise Jones'a yardım edeceği ifade edildi.

YENİ TEKNİK ADAM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yapılan açıklamada yeni menajer için resmi görüşmelerin başladığı, ilerideki süre zarfında gerekli bildirmenin yapılacağı belirtildi.

Son Dakika: Emre Belözoğludan Newcastle United açıklaması

İlgili Haber:Son Dakika: Emre Belözoğlu'dan Newcastle United açıklaması!

ADAYLAR

Yeni sahiplerin gelmesiyle kulüpte köklü yapılanma beklenen Newcastle United'da yeni menajer olarak Steven Gerrard, Roberto Martinez, Unai Emery ve Paulo Fonseca'nın ismi geçiyor.

GERRARD: YORUM YAPMAM ETİK OLMAZ

İskoç devi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi yaptığı basın toplantısında kendisine Newcastle United ile ilgili gelen soruya; 'Steve Bruce takımın başındayken konuşmam etik olmaz' yanıtını vermişti.

Gerrard'ın basın toplantısından dakikalar sonra Steve Bruce ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Son dakika: Prens Selmanın satın aldığı Newcastle Uniteddan ilk radikal adım Resmen...

TRANSFER BÜTÇESİ 60 MİLYON EURO

Suudi Arabistan Yatırım Fonu merkezli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'da transfere büyük bütçe ayrılması beklenirken İngiliz basını merak edilen rakamları paylaştı.

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Telegraph'ın haberine göre; Finansal Fair Play, Newcastle United'a 200 milyon Euro'luk bir harcama limiti sunuyor. Ancak kulüp ilk etapta kış transfer döneminde 60 milyon Euro civarı bir harcama yapılacak.

TARAFTAR ÜZÜLDÜ ANCAK NEWCASTLE TUZAĞA DÜŞMEYECEK

Premier Lig'de bir anda dikkatleri üzerine çeken Newcastle United, ara transfer döneminde ekstra sözleşme ve bonservis bedellerinden kaçınıp daha dengeli bir politika izleyecek. Bunun gerekçesi de kulübün yüksek bütçeli harcama yapacağı bilgisinin takımlar ve menajerlerin oyuncu satışındaki beklentilerini artırması.

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Bu sebeple Newcastle, PSG ve Manchester City için uygulanan tuzaktan kaçmayı hedefliyor. Newcastle'da ilk hedefin takımın Premier Lig'deki sıkıntılı konumunu düzeltecek bir finansal strateji oluşturmak olacak.

Satın almayla birlikte heyecanlanan Newcastle taraftarının, birkaç seneyi kapsayacak bu planla birlikte bir parça da olsa moral bozukluğu yaşadığı vurgulandı.

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#Newcastle United#Premier Lig#Prens Selman

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