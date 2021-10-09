Haberin DevamÄ±

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'Ä±n 1,5 yÄ±llÄ±k Ã§etrefilli sÃ¼reÃ§ sonucunda Newcastle United'Ä± satÄ±n almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bomba transfer haberleri Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, kulÃ¼be yeni teknik direktÃ¶r ve yÄ±ldÄ±z bir forvetin geleceÄŸini iddia etti.

350 MÄ°LYON EURO'YA SATIN ALDILAR

Veliaht Prens Selman'Ä±n Ã¶nderliÄŸindeki Suudi Arabistan Kamu YatÄ±rÄ±m Fonu'nun liderliÄŸinde, HindistanlÄ± Reuben Ailesi ve Ä°ngiliz iÅŸ insanÄ± Amanda Staveley'nin katÄ±lmÄ±yla oluÅŸan konsorsiyum, Ä°ngiliz iÅŸ insanÄ± Mike Ashley'den kulÃ¼bÃ¼ 350 milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n aldÄ±.

"PSG VE MANCHESTER CITY KADAR HIRSLI OLACAÄžIZ"

Staveley kulÃ¼bÃ¼n alÄ±mÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada; "Kupalar kazanma konusunda PSG ve Manchester City kadar hÄ±rslÄ± olacaÄŸÄ±z ama bu biraz zaman alacak. Bu bÃ¼yÃ¼k satÄ±n almayla kulÃ¼p bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸime girecek. BaÅŸarÄ±lar ve kupalar iÃ§in yatÄ±rÄ±m kadar zaman ve doÄŸru ekip de Ã¶nemli" ifadelerini kullandÄ±.

Haberin DevamÄ±

STEVE BRUCE'UN KOLTUÄžU SALLANDIDA! 'BENÄ° GÃ–NDEREBÄ°LÄ°RLER'

SatÄ±ÅŸ iÅŸleminin resmen aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Newcastle United'Ä±n mevcut teknik direktÃ¶rÃ¼ Steve Bruce'un koltuÄŸu sallanmaya baÅŸladÄ±. Yeni yÃ¶netimin, Ã¼nlÃ¼ bir teknik direktÃ¶re takÄ±mÄ± emanet etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ifade ediliyor. Konuyla ilgili konuÅŸan Bruce; "KulÃ¼bÃ¼n yeni sahiplerinin Ã§ok parasÄ± var, insan heyecanlanÄ±yor. Gelir gelmez beni gÃ¶nderebilirler, bu Ã§ok normal ama ben kalÄ±p yeteneklerimi onlara gÃ¶stermek isterim. O kadar acÄ±masÄ±z olacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. ArtÄ±k takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kalmak yalnÄ±zca benim elimde deÄŸil. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz." dedi.

STEVEN GERRARD Ä°DDÄ°ASI

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, kulÃ¼bÃ¼n yeni sahiplerinin takÄ±mÄ± Ã¼nlÃ¼ bir teknik direktÃ¶re emanet etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼, listenin ilk sÄ±rasÄ±nda da Ä°skoÃ§ devi Rangers'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Steven Gerrard'Ä±n olduÄŸu ifade edildi. GeÃ§en sezonu takÄ±mÄ±yla namaÄŸlup ÅŸampiyon tamamlayan Gerrard'Ä±n Rangers ile 2024 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor. Rangers'Ä±n baÅŸÄ±nda 185 maÃ§a Ã§Ä±kan Ä°ngiliz teknik adam, 2.15 puan ortalamasÄ± tutturdu.

FORVETE MAURO ICARDI

Newcastle United'Ä±n yeni sahipleri, Lionel Messi'nin geliÅŸiyle PSG'de aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re azalan Arjantinli golcÃ¼ Mauro Icardi'yi transfer etmek istedikleri iddia edildi. Icardi'nin menajerliÄŸini yapan eÅŸi Wanda Nara'nÄ±n da bu konuya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Haberin DevamÄ±

GeÃ§en sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 28 maÃ§ta 13 gol atÄ±p 6 asist yapan 28 yaÅŸÄ±ndaki Icardi, bu sezon 8 maÃ§ta 3 gol attÄ±.

Â