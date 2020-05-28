Son Dakika | Premier Lig'in başlama tarihi resmen açıklandı!
Premier Lig'in 17 Haziran'da oynanacak Manchester City-Arsenal ve Aston Villa-Sheffield United maçlarıyla başlayacağı açıklandı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
BBC'de yer alan habere göre; Premier Lig, erteleme maçları olan Manchester City - Arsenal ve Aston Villa - Sheffield United müsabakalarıyla başlayacak.
Fikstürün geri kalanına ise 19-21 Haziran tarihlerinden itibaren oynanacak 30. hafta maçlarıyla devam edilecek.
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