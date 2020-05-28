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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Son Dakika | Premier Lig'in başlama tarihi resmen açıklandı!

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Premier Lig'in 17 Haziran'da oynanacak Manchester City-Arsenal ve Aston Villa-Sheffield United maçlarıyla başlayacağı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

BBC'de yer alan habere göre; Premier Lig, erteleme maçları olan Manchester City - Arsenal ve Aston Villa - Sheffield United müsabakalarıyla başlayacak.

Fikstürün geri kalanına ise 19-21 Haziran tarihlerinden itibaren oynanacak 30. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Son Dakika | Premier Ligin başlama tarihi resmen açıklandı

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