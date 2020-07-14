MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a çılgın teklif
GeriFutbol Son Dakika | Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a çılgın teklif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.07.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Son Dakika | Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a çılgın teklif

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a çılgın teklif
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Ligi ekibi Sheffield United, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ada temsilcisi, sezon sonu 24 yaşındaki kaleci için Trabzonspor ile resmi temaslara başlayacak.

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir.

NTVSpor'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak.

Uğurcan'a teklif edilecek sözleşmenin süresi ise 5 yıllık olacak. Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.

Son Dakika | Premier Ligden Uğurcan Çakıra çılgın teklif

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle