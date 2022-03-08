Son Dakika: Premier Lig'den olay yayıncı kuruluş kararı! Abramovich sonrası 7.2 milyon avroluk karar...

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İngiltere Premier Lig ekipleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası savaş mağdurlarına milyonlarca Pound değerinde yardım yapmaya ve ligin Rusya'daki yayıncı kuruluşuna veri akışını kesmeye hazırlanıyor.

Daily Mail'da yer alan habere göre; bu sabah biraraya gelen Premier Lig takımları, Rusya'nın işgali nedeniyle mağdur olan Ukraynalı sivillere destek olmak adına milyonlarca Pound değerinde yardım paketi hazırlamaya karar verdi.

Ukrayna'daki savaş mağdurlarına maddi yardımda bulunmak için harekete geçen Premier Lig ekiplerinin vardığı bir diğer ortak karar ise Rusya'daki resmi Premier Lig yayıncı Ramber Media hakkında oldu. Premier Lig yönetimi, 6 milyon pound (7.2 milyon avro) değerindeki yayın anlaşmasının iptal edilmesi yönünde karar aldı.

SAVAŞ KARŞITI MESAJI SANSÜRLEDİ

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Premier Lig maçlarının Rusya'daki yayınını ivedilikle durdurmak isteyen yönetim, bu haftadan geçerli olmak üzere müsabakalara ilişkin yayın akışını kesecek. Ramber Media bünyesindeki Okko Sport böylece artık Rusya'da Premier Lig mücadelelerini yayınlayamayacak.

Premier Lig yönetimi, geçtiğimiz hafta oynanan maçlar öncesinde yayınlanması adına tüm yayıncılara Ukrayna lehine savaş karşıtı mesajlar göndermiş ancak Okko Sport bu mesajları yayınlamamayı tercih ederek sansür uygulamıştı.

ABRAMOVICH'İN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMADI

Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya karşı her anlamda yaptırımlar uygulayan İngiltere'de son olarak Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Roman Abramovich, Chelsea'yi satmaya zorlanmıştı.

Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kulüp yönetimini Chelsea Vakfı'na devretmesinin ardından beklenen kararı almış ve gelirinin bir bölümünü Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlama sözüyle kulübü resmen satışa çıkarmıştı.

BİR GRUP TARAFTAR ABRAMOVICH'İ DESTEKLİYOR

Bazı Chelsea taraftarları, Rusya'ın işgali ardından Ukrayna için gerçekleşen dayanışma anını bozarak Abramovich'e desteklerini göstermek istediler.

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Karşılaşma öncesi Burnley tribünleri, Rus işgalindeki Ukrayna'ya alkışlarıyla destek gönderdi. Chelsea taraftarları ise bu desteği 'Roman Abramovich, Roman Abramovich' tezahüratları ile yarıda kestiler.

SÜRPRİZ ARABULUCULUK GÖREVİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus milyarder Roman Abramovich, ülkesinin Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İngiliz Hükümeti ile yaşadığı kriz nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmesi sonrasında savaşta yeni bir görev üstlendi.

The Guardian'da yer alan habere göre; Roman Abramovich, Ukrayna'dan gelen arabuluculuk görevini kabul etti ve savaş halinde olan iki ülkenin ortak paydada buluşması adına Belarus'ta gerçekleşecek müzakerelerde aktif rol oynayacak.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan basın sözcüsü, "İki ülke arasında barışın sağlanması adına Ukrayna cephesinden gelen teklif Roman Abramovich tarafından kabul edilmiştir. Kendisi teklifi kabul ettiği andan itibaren müzakere için uğraşmaktadır. Sürecin hassasiyetini göz önünde bulundurarak şimdiye dek yaşananlar hakkında neden sessiz kalındığı konusunda anlayışınızı bekliyoruz" dedi.

İLK TALİBİ İSVİÇRELİ İŞ İNSANI

Rus milyarderin kulübü satmak istediği iddiası ortaya atılmış ve İsviçreli iş adamı Hansjörg Wyss, Abramovich'in Chelsea'yi satın alması için kendisine teklif yaptığını duyurmuştu.

Wyss yaptığı açıklamada "Abramovich şu anda İngiltere'deki tüm mal varlıklarını satmaya çalışıyor. Ayrıca Chelsea'den bir an önce kurtulmak istiyor. Dün ben ve diğer üç kişi, Abramovich'ten Chelsea için bir teklif aldık. Chelsea'nin Abramovich'e 2 milyar 400 bin sterlin borcu varmış. Ancak Chelsea'nin parası yok. Anlamı şu, Chelsea'yi satın almak isteyen biri bu 2,4 milyar sterlini de ödemek zorunda." diye konuşmuştu.

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BEKLENTİSİ EN AZ 3 MİLYAR STERLİN

Abramovich’in Chelsea için belirlediği fiyatın 3 milyar Sterlin ve 4 milyar Sterlin arasında bir rakam olduğunu iddia ediyor.

TEK KAYBI CHELSEA DEĞİL

Abramovich, savaş yüzünden İngiltere'de sadece Chelsea'yi kaybetmiyor. Çelik üreticisi Evraz firmasındaki %29 hissesi bulunan Abramovich, bu %29'luk hissesi savaştan önce 1.5 milyar sterlin değerine yükselse de, savaşta Rusya'nın kullandığı çeliği ürettiği iddiaları şirketin değerini %60 düşürdü 300 milyon sterline indi.

Şu an İngiltere'ye girişi yasak olan Abramovich'in ülkedeki mal varlıklarına nasıl bir müdahalede bulunulacağı merak konusu ancak Rus milyarderin, hem İngiltere hem de dünya futboluna büyük bir damga vurduğu yadsınamaz bir gerçek olarak tarihteki yerini alacak.

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