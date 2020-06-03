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Son Dakika | Premier Lig'de tek pozitif vaka Tottenham'dan!
Premier League yönetimi, 1.197 kişide yapılan koronavirüs testlerinde 1 vakaya rastlandığını, ve vakanın da Tottenham'dan olduğunu açıkladı.
Premier Lig'de 1197 oyuncu ve personele koronavirüs testi yapıldığı, 1 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Bu duyurunun ardından Tottenham, kulüpte bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Detaylar birazdan...
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