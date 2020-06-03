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GeriFutbol Son Dakika | Premier Lig'de tek pozitif vaka Tottenham'dan!
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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2020 - 18:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Premier Lig'de tek pozitif vaka Tottenham'dan!

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Son Dakika | Premier Lig'de tek pozitif vaka Tottenham'dan!
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Premier League yönetimi, 1.197 kişide yapılan koronavirüs testlerinde 1 vakaya rastlandığını, ve vakanın da Tottenham'dan olduğunu açıkladı.

Premier Lig'de 1197 oyuncu ve personele koronavirüs testi yapıldığı, 1 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Bu duyurunun ardından Tottenham, kulüpte bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Detaylar birazdan...

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