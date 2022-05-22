Son Dakika: Premier Lig'de tarihi geri dönüşle şampiyon Manchester City! Steven Gerrard, Liverpool'u umutlandırdı ama...

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İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Manchester City oldu.

STEVEN GERRARD, LIVERPOOL'U UMUTLANDIRDI

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa, Manchester City karşısında 2-0 öne geçti. Goller Watkins ile Coutinho'dan geldi.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Manchester City, 5 dakikada bulduğu 3 golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

İLKAY GÜNDOĞAN HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmaya 69. dakikada dahil olan İlkay Gündoğan, 76 ve 81. dakikalarda rakip ağları havalandırdı. Diğer golü ise 78. dakikada Rodri kaydetti.

LIVERPOOL GOLLERİ BULDU AMA

Manchester City'nin geride olduğu dakikalarda şampiyonluk için bir gole ihtiyacı olan Liverpool, Salah ve Robertson ile golleri bulsa da Manchester City'nin geri dönüşüyle birlikte şampiyonluğu kaçırdı.

PUAN DURUMU

1- Manchester City - 93 puan

2- Liverpool - 92 puan

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PEP GUARDIOLA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tarihi bir geri dönüşle şampiyonluğa ulaşan Manchester City'de menajer Pep Guardiola, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı