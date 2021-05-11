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GeriFutbol Son Dakika: Premier Lig'de şampiyon Manchester City! Çağlar Söyüncü, Manchester United'ı yıktı
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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 21:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Premier Lig'de şampiyon Manchester City! Çağlar Söyüncü, Manchester United'ı yıktı

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Son Dakika: Premier Lig'de şampiyon Manchester City! Çağlar Söyüncü, Manchester United'ı yıktı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı maçta deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerken, bu sonuçla Manchester City, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 35. hafta mücadelesinde Manchester United ile Leicester City, Old Trafford'da karşılaştı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Luke Thomas ve 66. dakikada Çağlar Söyüncü attı. Ev sahibi Manchester United'ın tek golü, 15. dakikada Mason Greenwood'tan geldi.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Bu sonuçla Manchester United 70 puanda kalırken, 80 puanı bulunan Manchester City, sezonun bitimine 3 hafta kala son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7'nci şampiyonluğunu ilan etti.

Leicester City ise 66 puanla 3. sıraya yükseldi.

Son Dakika: Premier Ligde şampiyon Manchester City Çağlar Söyüncü, Manchester Unitedı yıktı

Son Dakika: Premier Ligde şampiyon Manchester City Çağlar Söyüncü, Manchester Unitedı yıktı

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