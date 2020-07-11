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Futbol
Haber Giriş: 11.07.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Son dakika! Premier Lig'de küme düşen ilk takım Norwich oldu!

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Son dakika! Premier Lig'de küme düşen ilk takım Norwich oldu!
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Premier Lig'de West Ham, Norwich'i 4-0 mağlup etti ve Norwich, küme düşen ilk takım oldu.

Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Norwich City, West Ham United'a sahasında 4-0 yenildi ve ligin bitmesine 3 hafta kala küme düştü.

West Ham, ligde kalma adına önemli bir 3 puan alırken galibiyeti getiren tüm golleri Michail Antonio attı.

Antonio, bu sezon ligde bir maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Günün diğer maçında ise Watford, Newcastle'ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti ve ligde kalma adına avantajı eline aldı.

Son dakika Premier Ligde küme düşen ilk takım Norwich oldu

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