Son dakika! Premier Lig'de küme düşen ilk takım Norwich oldu!

Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Norwich City, West Ham United'a sahasında 4-0 yenildi ve ligin bitmesine 3 hafta kala küme düştü.

West Ham, ligde kalma adına önemli bir 3 puan alırken galibiyeti getiren tüm golleri Michail Antonio attı.

Antonio, bu sezon ligde bir maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Günün diğer maçında ise Watford, Newcastle'ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti ve ligde kalma adına avantajı eline aldı.

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