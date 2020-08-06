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GeriFutbol Son dakika | Premier Lig'de gelecek sezon oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Son dakika | Premier Lig'de gelecek sezon oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak!

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Son dakika | Premier Lig'de gelecek sezon oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak!
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İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezonki maçlarda 3 oyuncu değişikliği yapılmasını kararlaştırdı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig kulüpleri, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2020-2021 sezonunda devam etmemesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Buna göre gelecek sezon takımlara geçmiş yıllarda olduğu gibi bir maçta 3 oyuncu değişikliği hakkı verilecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerde 2020-2021 sezonu sonuna kadar 5 oyuncu değişikliği hakkı uygulanabileceğini duyurmuştu.

Salgın sebebiyle martta askıya alınan Premier Lig karşılaşmaları, haziranda yeniden başladıktan sonra takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilerek oynanmıştı.

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