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Son Dakika: Premier Lig'de aşı krizi büyüyor! Kısırlık, Bill Gates derken şimdi de çete ortaya çıktı...

#Aşı#Premier Lig#Dolandırıcılık
Son Dakika: Premier Ligde aşı krizi büyüyor Kısırlık, Bill Gates derken şimdi de çete ortaya çıktı...

Premier Lig'de forma giyen oyuncuların aşı karşıtı komplo teorilerine ciddi şekilde inandıklarının ortaya çıkmasının ardından en az 5 Milli Takım oyuncusunun da aşı olmayı reddetmesi İngiltere'de ortalığı karıştırdı. Futbolcuların kafa karışıklığından yararlanmak isteyen bir çete, harekete geçti. Habere göre, çete üyeleri futbolculara ulaşarak bin pound karşılığında sahte aşı kartı teklif ediyor.

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig'de aşı tartışmaları sürüyor. Milli takım forması giyen en az 5 futbolcunun aşı karşıtı olduğunun iddia edilmesinin ardından Manchester United'ın da aşılama çalışmalarında geri kalması Ada'da yeni bir krize sebep oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Premier Lig'de forma giyen bazı oyuncuların aşı karşıtı olduğunun konuşulmaya başlanmasıyla birlikte dolandırıcılar harekete geçti. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin, bazı futbolculara ulaşarak bin pound karşılığında sahte aşı sertifikası teklif ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu haberde, sahte aşı kartı çetesinin, futbolculara ulaşarak bin pound istediği ve ödemenin yapılması durumunda iki aşı kartının birden telefonlarına gönderileceğini taahhüt ettikleri kaydedildi.

Gazete ayrıca, Premir Lig yönetiminin yaşananlardan haberdar olmadığını belirtirken ismi açıklanmayan 4 Premier Lig kulübünün ise bu çetenin varlığını ve futbolculara ulaşıldığını doğruladığını yazdı.

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Son Dakika: Premier Ligde aşı krizi büyüyor Kısırlık, Bill Gates derken şimdi de çete ortaya çıktı...

SOYUNMA ODALARI VE WHATSAPP GRUPLARI KOMPLO TEORİLERİYLE DOLU

The Sun Gazetesi geçtiğimiz hafta, Premier Lig oyuncuları tarafından paylaşılan soyunma odaları ve WhatsApp gruplarının şu anda aşı karşıtı komplo teorileriyle dolup taştığını yazmıştı.

Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan bir kulüp doktoru, oyuncuların okuduğu ve inandığı bazı içeriklerin "inanılmaz" olduğunu ifade etmişti. Doktorun beyanlarına göre; oyuncular aşının kendilerini kısır bırakacağını, Bill Gates'i içeren bir komplonun parçası olduğunu ve pandeminin propagandadan ibaret olduğuna inanıyor.

Son Dakika: Premier Ligde aşı krizi büyüyor Kısırlık, Bill Gates derken şimdi de çete ortaya çıktı...

PREMIER LİG'DE FUTBOLCULARIN NE KADARI AŞILI

Premier Lig yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, oyuncuların yüzde 68'inin tam aşılı olduğunu duyurmuştu. Aynı açıklamada, futbolcuların yüzde 81'inin ise en az bir aşı yaptırdığı belirtilmişti.

KULÜPLER AŞILAMA ÇALIŞMALARINDA NE SEVİYEDE?

Daily Mail geçtiğimiz ay servis ettiği bir haberde, yalnızca 7 Premier Lig takımının %50'den yüksek tam aşılama seviyesine ulaştığını ortaya çıkarmıştı. Bu haberin ardından Premier Lig yönetimi harekete geçmiş ve aşı olan futbolculara ödül verilmesini dahi içeren bir teşvik paketini kulüplere iletmişti.

Son Dakika: Premier Ligde aşı krizi büyüyor Kısırlık, Bill Gates derken şimdi de çete ortaya çıktı...

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AŞILAMA KRİZİNDE MANCHESTER UNITED DİKKAT ÇEKİYOR

Manchester United kadrosunun çoğunluğu, koronavirüse karşı aşı konusunda diğer rakiplerinin oldukça gerisinde kalmış durumda ve Premier Lig'deki diğer kulüpler, Kırmızı-Şeytanların bu durumundan dolayı memnuniyetsiz görünüyor. Manchester temsilcisinin, İngiltere'deki en etkili kulüp olmasından dolayı aşı konusunda daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

Liverpool ve Leeds gibi takımların, aşılanma seviyesinin çok iyi olduğu belirtilirken neredeyse tamamı aşılanmış diğer kulüplerin ise Wolves ve Brentford olduğu ifade edildi.

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İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI NE DEMİŞTİ?

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, birkaç İngiliz futbolcunun Kovid-19'a karşı aşı olmayı reddettiğine dair haberlerin ortaya çıkmasından sonra "hayal kırıklığına uğradığını" söylemişti. İngiltere Milli Takımı'nın "rol model" olduğunu ve gençleri öne çıkıp aşılanmaya teşvik etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Times Radio'ya bağlanarak basında yer alan haberlere tepki gösteren Javid, futbolculara "kendilerini ve çevrelerindekileri korumaya yardımcı olmak" için aşılanmaları çağrısında bulunmuştu. Javid, "Onlar toplumun rol modelleri. Halkın, özellikle de gençlerin onlara hayranlık duyacağını ve başkalarını cesaretlendirme anlamında yaratabilecekleri farkı anlamalılar. Bilinçli bir seçim yaptılar. Bu bir hayal kırıklığı, tabii ki." demişti.

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Son Dakika: Premier Ligde aşı krizi büyüyor Kısırlık, Bill Gates derken şimdi de çete ortaya çıktı...

JURGEN KLOPP: AŞI BİR KİŞİYİ KORUMAZ, HERKESİ KORUR

Annesi geçen yıl Covid-19'dan vefat eden Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, "Muhtemelen hepimiz bir veya iki bira içtiğimizde, hala araba kullanabileceğimizi düşünüyoruz ama yasalar bu duruma izin vermiyor. Böylece, o şekilde araba kullanmıyoruz. Biz, şu anda tam olarak bu durumdayız. 'Bu yasa beni korumak için değil, diğer tüm insanları korumak için. Aşı da tam olarak böyledir ve sadece bir kişiyi korumaz, herkesi korur." demişti.

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SOLKJAER: HERKESİN AŞI OLMASINI İSTERİM AMA İNSANLARI ZORLAYAMAYIZ

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Oyuncularımın tamamı, aşılarını yapmadı evet ama ben iki aşımı da yaptım. Çocukları da aşı olmaya teşvik ediyorum ama kimseyi buna zorlayamayız. Herkesin aşı olmasını isterim ama bu kararı, insanların kendisinin vermesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

GARETH SOUTHGATE: AŞIDAN BAŞKA SEÇENEK GÖREMİYORUM

İngiltere Milli Takımı'nda en az beş futbolcunun aşı olmak istemediğinin iddia edilmesinin ardından Gareth Southgate konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Southgate, halkın aşı olması gerektiği konusunda ikna edilmesi gerektiğini düşünüyor ancak İngiltere Milli Takımı'nın, aşı konusunda iyi bir durumda olmadığını kabul etmişti.

Sağlık ekibinin kaç tane futbolcusunun aşı yaptırdığını bildirdiğini söyleyen Gareth Southgate, "Aşı olsak bile Covid-19'a yakalanabiliriz. Aşı, bizim hasta olmamızı önlemeyecek. Ancak, durum ne olursa olsun aşının pandemiyi sona erdirmeye yardımcı olacağına inanıyorum ve aşıdan başka seçenek göremiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Premier Ligde aşı krizi büyüyor Kısırlık, Bill Gates derken şimdi de çete ortaya çıktı...

FIFA NE DÜŞÜNÜYOR?

FIFA, futbolda yaşanan aşı tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşılarını teşvik ediyoruz ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tutumunu destekliyoruz. Güvenli, adil ve eşitlikçi bir erişim herkes için kritik öneme sahip. Ülkeler, aşı konusunda oyuncularına öncelik sağlamalı." demişti.

Bununla birlikte FIFA, Katarlı yetkililerle 2022'nin sonundaki Dünya Kupası için zorunlu aşı gerekliliklerinin kaldırılması konusunda da görüşüyor ve aşılanmamış oyuncuların gelecek yılki Dünya Kupası'nda olmalarının önünü açıyor.

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#Aşı#Premier Lig#Dolandırıcılık

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