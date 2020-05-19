Son Dakika | Premier Lig'de 6 futbolcuda corona virüs çıktı!

Premier Lig'de 748 kişiye yapılan koronavirüs testleri sonucunda 3 takımda, toplamda 6 kişide pozitif sonuç çıktığı açıklandı.

Hangi takımlar olduğu ve, oyuncu mu ya da çalışan mı olduğu bilgisi ise paylaşılmadı.

Corona virüs testi pozitif çıkan futbolcuların karantinaya alındıkları kaydedildi.