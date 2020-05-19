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GeriFutbol Son Dakika | Premier Lig'de 6 futbolcuda corona virüs çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2020 - 18:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Premier Lig'de 6 futbolcuda corona virüs çıktı!

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Son Dakika | Premier Lig'de 6 futbolcuda corona virüs çıktı!
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Ne zaman başlayacağı merak konusu olan İngiltere Premier Lig'de yapılan testlerin sonucunda 6 futbolcuda corona virüse rastlandı.

Premier Lig'de 748 kişiye yapılan koronavirüs testleri sonucunda 3 takımda, toplamda 6 kişide pozitif sonuç çıktığı açıklandı.

Hangi takımlar olduğu ve, oyuncu mu ya da çalışan mı olduğu bilgisi ise paylaşılmadı.

Corona virüs testi pozitif çıkan futbolcuların karantinaya alındıkları kaydedildi.

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