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Son Dakika | Premier Lig'de 6 futbolcuda corona virüs çıktı!
Ne zaman başlayacağı merak konusu olan İngiltere Premier Lig'de yapılan testlerin sonucunda 6 futbolcuda corona virüse rastlandı.
Premier Lig'de 748 kişiye yapılan koronavirüs testleri sonucunda 3 takımda, toplamda 6 kişide pozitif sonuç çıktığı açıklandı.
Hangi takımlar olduğu ve, oyuncu mu ya da çalışan mı olduğu bilgisi ise paylaşılmadı.
Corona virüs testi pozitif çıkan futbolcuların karantinaya alındıkları kaydedildi.
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