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GeriFutbol Son dakika | Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası! 1.207 test sonucunda...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Son dakika | Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası! 1.207 test sonucunda...

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Son dakika | Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası! 1.207 test sonucunda...
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İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 16 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 9-15 Kasım tarihlerinde uygulanan bin 207 test sonucunda 16 pozitif vaka tespit edildi.

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Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

 

Son dakika | Premier Ligde 16 koronavirüs vakası 1.207 test sonucunda...

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