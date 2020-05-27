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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Son dakika! Premier Lig kulüplerinden 'toplu ve temaslı antrenman' kararı!

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Son dakika! Premier Lig kulüplerinden 'toplu ve temaslı antrenman' kararı!
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İngiltere Premier Lig kulüpleri, toplu ve temaslı antrenmanlara başlama konusunda anlaşmaya vardı.

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen hafta Salı günü sosyal mesafeli antrenmanlara başlayan takımların oy birliğiyle toplu ve temaslı antrenmanlara başlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada çalışmalar sırasında ikili mücadelelerin ve kayarak müdahalelerin serbest olduğu ancak bireyler arasında gereksiz kontaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel ve küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

Son dakika Premier Lig kulüplerinden toplu ve temaslı antrenman kararı

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