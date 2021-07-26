Son Dakika: Porto'dan Vitor Pereira paylaşımı! Taraftarlardan sevgi seli...

Spor Arena Dış Haberler - Portekiz Ligi temsilcisi Porto, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

Portekizli çalıştırıcının 53. doğum gününü unutmayan eski kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vitor Pereira, 53... Tebrik mesajlarını yorum olarak yazın... Mutlu Yıllar!" ifadelerini kullandı.

Porto'nun doğum günü paylaşımına Portekizli futbolseverlerden kısa süre içerisinde onlar sevgi dolu mesaj geldi. İşte o mesajlardan bazıları...

PORTO TARAFTARLARININ VITOR PEREIRA MESAJLARI

@ReynaTuga: "Porto tarihinin en iyi hocalarından bir tanesi"

@helderrod: "92. yaş günününü kutlamak için de burada olacağız! Nice yıllara..."

@joaoS99: "Mutluymuşuz ama haberimiz yokmuş... Özlüyorum..."

@guga20guu: Vitor Pereira bir ilham kaynağıdır"

@bluezib: "Tarihimizin en iyilerinden biri"

PORTO'DA VITOR PEREIRA DÖNEMİ NASIL GEÇTİ?

Kariyerinde 2011-2013 yılları arasında Porto'yu çalıştıran Vitor Pereira, Portekiz temsilcisinin başında 92 resmi maça çıkmış ve maç başına 2.26 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalamıştı.

Vitor Pereira yönetiminde bu süreçte 64 galibiyet alan Porto, 16 kez rakipleriyle yenişememişti. Portekiz takımı yalnızca 12 kez ise sahadan mağlup ayrılmıştı.

92 maçta toplam 208 puan toplayan Porto, o dönem 189 gol atarken kalesinde 67 gol görmüştü.

FENERBAHÇE PASTA KESİ

Fenerbahçe'de 52 yaşına giren teknik direktör Vitor Pereira'nın doğum günü kutlandı.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'da bulunan sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sarı-lacivertli kafilenin konakladığı otelde Portekizli teknik adam için pasta kesildi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Hüseyin Arslan, teknik heyet ve futbolcular, Vitor Pereira'yı tebrik etti.

Vítor Pereira, 53.° 🎊🎁🎉

Deixa a tua mensagem de parabéns!

Happy birthday!

iFeliz cumpleaños!#FCPorto pic.twitter.com/K7zwNzNfD3 — FC Porto (@FCPorto) July 26, 2021

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