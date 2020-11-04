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Haber Giriş: 04.11.2020 - 20:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Porto, Pepe ile sözleşmesini uzattı! 2023...

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Son Dakika | Porto, Pepe ile sözleşmesini uzattı! 2023...
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Porto, 37 yaşındaki Pepe'nin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Porto, 37 yaşındaki Pepe ile 3 yıl daha devam etme kararı aldı.

Portekiz ekibi, Pepe'nin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pepe, böylece kendisini 40 yaşına kadar Porto'ya bağlayan sözleşmeyi imzalamış oldu.

Son Dakika | Porto, Pepe ile sözleşmesini uzattı 2023...

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