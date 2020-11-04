Son Dakika | Porto, Pepe ile sözleşmesini uzattı! 2023...

Porto, 37 yaşındaki Pepe ile 3 yıl daha devam etme kararı aldı.

Portekiz ekibi, Pepe'nin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pepe, böylece kendisini 40 yaşına kadar Porto'ya bağlayan sözleşmeyi imzalamış oldu.

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