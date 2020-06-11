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GeriBasketbol Son Dakika | Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 19:29,Son Güncelleme:

Son Dakika | Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi

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Son Dakika | Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın kurucusu ve onursal başkanı Harry Glickman, 96 yaşında hayatını kaybetti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Oregon eyaletinde "profesyonel sporların babası" olarak kabul edilen Glickman'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Glickman önderliğinde 1970'te NBA'e giriş yapan Portland Trail Blazers, 1977'de tarihinin tek lig şampiyonluğunu yaşamıştı. Trail Blazers, Glickman döneminde 1990 ve 1992 yıllarında konferans şampiyonlukları da elde etmişti

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