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Son Dakika: Portekiz’de kaleci Anthony Lopes sakatlandı! Yerine Jose Sa...

#Portekiz Milli Takımı#Bizim Çocuklar#Portekiz Türkiye
Son Dakika: Portekiz’de kaleci Anthony Lopes sakatlandı Yerine Jose Sa...

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz’de kaleci Anthony Lopes’in yerine Wolverhampton kalecisi Jose Sa kadroya dahil edildi.

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Teknik direktör Fernando Santos, FPF Sağlık ve Performans Birimi tarafından verilen rapor doğrultusunda kaleci Anthony Lopes’i kadrodan çıkartırken, yerine Jose Sa’yı milli takıma davet etti.

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#Portekiz Milli Takımı#Bizim Çocuklar#Portekiz Türkiye

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