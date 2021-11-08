Son Dakika: Portekiz'de Fenerbahçe konuşuluyor! Vitor Pereira ve Mesut Özil... "İronik..."

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Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın son dönemde arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar ve Mesut Özil ile ilişkisi ülkesi Portekiz'de gündem oldu.

Son olarak Süper Lig'de Yukatel Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşen sarı lacivertli ekip, son dakikalarda bulduğu 2 golle skoru 2-2'ye getirdi ve sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 20 yapmasına rağmen lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

PUANI MESUT ÖZİL GETİRDİ

Kadıköy'de oynanan mücadelenin 90+6. dakikasında ceza sahası içinde Berisha'nın Ramazan Civelek tarafından düşürülmesi sonucunda hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

VAR'dan gelen talimat sonrasında pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, 90+8. dakikada penaltı kararına hükmetti. Sarı-lacivertliler, bu kez Mesut Özil'in ayağından golü bularak sahadan 1 puanla ayrıldı.

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PORTEKİZ BASININDAN 'İRONİK' YORUMU

Portekiz'de spor basınının önemli kuruluşlarından A Bola, Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'nin Süper Lig'de üst üste 4. mağlubiyetini yaşamasının Mesut Özil tarafıdan engellendiğini savundu.

Söz konusu haberde, "Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu öne sürülen Mesut Özil, Kayserispor maçının son bölümlerinde penaltıdan attığı golle ironik bir şekilde olası bir mağlubiyetin önüne geçti." ifadeleri kullanıldı.

Vitor Pereira'nın takımdaki geleceğini ciddi şekilde etkileyebilecek mücadelede beraberliği getiren golü Mesut Özil'in kaydetmesine dikkat çeken Portekiz basını, bu sekansı 'ironik' olarak değerlendirdi.

MESUT ÖZİL VE VITOR PEREIRA ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile oynadığı maçta oyundan alınan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yedek kulübesine gelirken çok sinirlenmiş ve su şişelerini tekmelemişti.

Maçtan sonra yaptığı açıklamada tepkisinin Vitor Pereira'ya olmadığını söyleyen Mesut Özil, "Sevgili Fenerbahçeliler, dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" ifadelerini kullanmıştı.

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GÜNLER SÜREN MESUT ÖZİL SESSİZLİĞİ

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlık durumu merak konusu olmuştu.

Konyaspor maçının son antrenmanına sakatlığı nedeniyle katılmayan Mesut Özil hakkında maçtan dakikalar önce açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, "Mesut kasığından bir sakatlık yaşadı o yüzden bugün burada değil" ifadelerini kullanmış ancak kulüpten resmi bir açıklama gelmemişti.

2 KASIM'DA FOTOĞRAF GELDİ

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2 Kasım tarihine kadar en son 28 Ekim'de antrenmana çıkan tecrübeli futbolcu, sonrasında 4 gün boyunca antrenmanlarda yer almamış ve sarı-lacivertli kulübün yayınladığı antrenman fotoğraflarında da bulunmamıştı.

Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasının bozuk olduğu uzun süredir iddia edilen Mesut Özil'le ilgili yaşanan bu süreç o dönem hem şaşkınlık yaratmış hem de dedikoduları alevlendirmişti.

Daha sonra 2 Kasım tarihinde Mesut Özil'in idmandan gülümseyen bir fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe, söylentilerin önüne geçmeye çalışmıştı.

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SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 12 Süper Lig maçına çıkan Vitor Pereira, yalnızca 6 galibiyet elde ederken 4 kez de mağlup oldu. Sarı lacivertliler, bu sezon ligde 2 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. 12 maçta 20 puan toplayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 7. basamakta bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek galibiyetini ise geçtiğimiz hafta Royal Antwerp karşısında alan Fenerbahçe, D Grubu'nda 4 maçta topladığı 5 puanla 3. sırada bulunuyor. Sarı lacivertli ekibin grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.

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ALİ KOÇ VE PEREIRA İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

Yönetim ve teknik direktör Vitor Pereira aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.