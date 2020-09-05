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GeriFutbol Son Dakika | Portekiz'de Cristiano Ronaldo kadrodan çıkarıldı! Sebebi şaşırttı
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Haber Giriş: 05.09.2020 - 18:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Portekiz'de Cristiano Ronaldo kadrodan çıkarıldı! Sebebi şaşırttı

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Son Dakika | Portekiz'de Cristiano Ronaldo kadrodan çıkarıldı! Sebebi şaşırttı
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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo, arı sokması sebebiyle Hırvatistan maçı kadrosundan çıkartıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz-Hırvatistan maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Sağ ayak başparmağını arı sokan Cristiano Ronaldo, parmağında enfeksiyon oluşması nedeniyle Portekiz'in Hırvatistan ile oynayacağı Uluslar Ligi maçının kadrosundan çıkartıldı.

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