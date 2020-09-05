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Son Dakika | Portekiz'de Cristiano Ronaldo kadrodan çıkarıldı! Sebebi şaşırttı
Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo, arı sokması sebebiyle Hırvatistan maçı kadrosundan çıkartıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz-Hırvatistan maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Sağ ayak başparmağını arı sokan Cristiano Ronaldo, parmağında enfeksiyon oluşması nedeniyle Portekiz'in Hırvatistan ile oynayacağı Uluslar Ligi maçının kadrosundan çıkartıldı.
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