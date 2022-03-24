Son Dakika: Portekiz maçı öncesi Fransa'da gündem Kerem Aktürkoğlu! "Depremden sağ kurtuldu, Türk futbolunun umudu oldu"

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Türk futbolunun ve Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu'nda bu akşam Portekiz ile oynayacağımız tarihi müsabaka öncesinde Fransız basını tarafından mercek altına alındı.

Sarı kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon elde ettiği başarıların mimarları arasında gösterilen ve birçok Avrupa devinin transfer listesine girmeyi başaran genç futbolcu, Portekiz karşısında milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un en önemli silahlarından biri olacak.

TÜRKİYE'NİN PORTEKİZ'E KARŞI KOYMA MUCİZESİ: KEREM AKTÜRKOĞLU

Özellikle Marsilya'nın kendisini yakından takip etmesi sebebiyle bir süredir Fransız basınının ilgi odağı olan Kerem Aktürkoğlu, L'Equipe'in bugünkü manşetini süsledi. Dünyaca ünlü Fransız gazetesi, "Türkiye'nin Portekiz'e karşı koyma mucizesi: Kerem Aktürkoğlu" başlığıyla özel bir yazı servis etti.

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Söz konusu yazıda, Kerem Aktürkoğlu'nun 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremden henüz 9 aylıkken sağ kurtulmasıyla başlayıp Türk futbolunun yeni umudu olmasına uzanan epik yolculuğundan övgüyle bahsedildi.

L'EQUIPE'DE YER ALAN YAZI ŞU ŞEKİLDE

1999 yılında İzmit'i yerle bir eden depremden sağ kurtulan sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Türk futbolunun en büyük umutlarından biri. Bu Perşembe günü Dünya Kupası Play-Off'larında Portekiz'i yenmeyi umuyor.

İzmit yerle bir oldu. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Eski bir belediye başkanı molozların arasında 9 aylık torununu enkazdan kurtarmaya çalışmakla meşguldü. Kerem'i enkazdan sağ salim kurtarız ve Aktürkoğlu ailesine tarifsiz bir mutluluk yaşatır. Daha sonra ise Galatasaray Kulübü, en büyük düşmanı Voldemort'un elinden kurtulmayı başaran 'Harry Potter' lakabının hakkını verircesine sihirli değneğini sallayarak kahramanlıklara imza atan bu mucizevi sol kanat oyuncusuna aşık oldu.

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23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Fatih Terim yönetiminde kendini kanıtladı. Efsane teknik direktör, Eylül 2020'de Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem ile özel olarak ilgilendi ve akıl verdi. Bu tarihe kadar büyük takımların gözünden kaçan Kerem'in hikayesi bu açıdan Franck Ribery'yi anımsatıyor.

"SEZON SONUNDA 25 MİLYON EURO"

Türk basını tarafından yakından izlediği konuşulan Marsilya, Kerem'i bu sezon yakından değerlendirme fırsatı buldu. Galatasaray'ın 25 Kasım'da Avrupa Ligi'nde attığı 4 golün 2'inde de rol aldı. Teknik direktör Xavi, bu ay son 16 turunda onunla iki kez karşılaşan takımı Barcelona'nın Kerem'i durdurmak için bir plan yaptığını söyledi. Katalan teknik direktör, "Takımının en iyisi, hücum aksiyonlarında mükemmel" dedi.

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Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çok yönlü bir oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi istatistiklere imza attı: 44 maç, 11 gol, 9 asist. Bu rakamlar, Galatasaray'ın iştahını açmaya yeter de artar bile. Kulüp başkanının yeni danışmanı Luis Campos, Kerem için 25 milyon Euro değer biçiyor. Galatasaray, Avrupa kupalarına katılamaması durumunda Kerem Aktürkoğlu'nu satmak zorunda kalabilir.

Eğer Türkiye bu akşam Portekiz'i elerse birçok kulübün Kerem Aktürkoğlu için ısrarcı olacağından hiç şüphe yok.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YAZIDA BAHSİ GEÇEN DEDESİ KİM?

Kerem Aktürkoğlu'nun, L'Equipe'in yazısında bahsedilen dedesinin Şaban Aktürkoğlu olduğu bilgisine ulaşıldı. Şaban Aktürkoğlu, 1977-80 ve 1989-94 yılları arasında iki dönem Gölcük Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Gölcük'te Ağustos 1999 depreminde görevde olan belediye başkanı ise İsmail Barış idi.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN HAYAT HİKAYESİ

19 Nisan 2021 yılında Kocaeli Gazetesi'nde Hakan Yağcıoğlu imzasıyla yayınlanan içerikte Kerem Aktürkoğlu'nun hayat hikayesi bu şekilde anlatılıyor.

Hisareyn Üçevler’de 23 Ekim 1998’de doğan evin 3. evladı Kerem Aktürkoğlu, eski Gölcük Belediye Başkanı Şaban Aktürkoğlu’nun ailesine mensup. Eski adıyla Karaköprü İlkokulu, şimdiki adıyla Alman Leyland İlkokulu öğrencisi olan Kerem, okul takımındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

MUHTAR-ANTRENÖR MUAMMER AKÇAY KEŞFETTİ

Gölcükspor altyapısında oynayan ağabeyi 1994 doğumlu Selim’e özendi, çok sevdiği Gölcükspor altyapısında futbola başladı. Zamanın teknik heyeti ağabeyini dışladı, o da bu haksızlığa dayanamayarak kulübünden ayrılmak istedi. Bu anda Hisareynspor Antrenörü ve Karaköprü muhtarı Muammer Akçay Kerem’i Hisareynspor’a aldı. Kerem 16 yaşında Hisareyn amatör A Takımında oynarken, bir maçta 5 gol attı. 6. golü de boş kaleye arkadaşına attırdı, herkesi şaşkına çevirdi.

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3 ÇOCUĞU DA FUTBOLCUYDU…

Hiç futbol oynamayan Menajer-baba Ömer Faruk Aktürkoğlu emekli olduktan sonra tüm mesaisini çocuklarına ayırdı. Selim ve Rıdvan futbolu bıraktıktan sonra, herkes Kerem’e odaklandı. Grup maçlarında Beşiktaş, Fenerbahçe ısrarla Galatasaray, Başakşehir altyapısına giden Kerem’i almak istediler. Zamanın Teknik Direktörü Abdullah Avcı ısrarla 5 yıllık sözleşme imzalatmak istedi. U17 Türkiye finalinde rakip olduğu Trabzonspor da Kerem’in peşine düştü. Ancak Avcı inat etti, 5 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Kerem de 5 yıllık sözleşmeyi bozmak için Karacabey’de 3 yılı tamamladı ve sözleşmesi otomatikman feshedildi. Erzincanspor’da oynayan futbolcu takımının 2. Lig’e çıkmasında baş rol oynadı. Sürecin devamında Fatih Terim sonunda muradına erdi ve Kerem’i Galatasaray’a transfer etti.

GALATASARAY'A TRANSFER HİKAYESİ

Öte yandan Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, 7 Aralık 2020'de yazdığı haberle Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a uzanan hikayesini okuyucularına ulaştırmıştı.

Başakşehir alt yapısından 3. Lig’e ve oradan G.Saray’a uzanan Kerem, reisi emekli serbest meslek sahibi olan İzmitli ailenin en küçük oğlu. 15 yaşında Başakşehir seçmelerine katılan Kerem, dikkat çekmeyi başarırken 2014’te son şampiyonun alt yapısına alındı.

"KALACAK YER TAHSİS EDEMEYECEĞİZ"

Kerem’in kazandığı seçmeler sonrası Başakşehir alt yapısı yetkilileri “Yalnız kalacak yer tahsis edemeyeceğiz. Kendin yer ayarlarsan görmek isteriz” yanıtı verdi. Genç oyuncu uzun uğraşlar sonrası futbol aşkı ile yatılı olarak bir yurda yerleşti.

Gündüz okula, oradan idmana ve akşam da kalmak için yurta gitti. 1 sene böyle geçerken Türkiye Şampiyonası’ndaki futbolu ile dikkat çekti ve 2015’te Bursa ve Beşiktaş iletişime geçti.

Ancak Başakşehir kulübü, elini çabuk tutarak Kerem Aktürkoğlu ile 16 yaşındayken asgari ücretten profesyonel sözleşme imzaladı. Bir sene alt yapıda oynadıktan sonra Kerem, Bodrumspor’a kiralandı ve burada şampiyonluk yaşarken iyi de bir performans sergiledi.

Bodrum’dan Başakşehir’e dönen Kerem kamp kadrosuna alınmadı. Teklifler de alan Kerem’e “Sabredin iyi bir takım seçip göndereceğiz” yanıtı verildi. Transferin son günlerinde ise Başakşehir, A takıma almadığı genç yeteneği oynaması için pilot takımına kiralayacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN 5 YILLIK MUKAVELE TEKLİFİ

Ve bir de şart koştu: “Asgari ücretten 5 yıl sözleşme imzala ve bu yıl Erokspor’da kiralık oyna.” Ancak Kerem “1 yıl oynarım ama sözleşme imzalamam. İstanbul’da nasıl geçineceğim. Teklifler de var” diyerek bu teklifi reddetti. Başakşehir de Erok’a gitmeyen Kerem’i kadro dışı bıraktı.

BABASI HER GÜN İZMİT-İSTANBUL ARASINDA MEKİK DOKUDU

Kerem 18 yaşında 1 yıl futboldan uzak kaldı. Tesislerde de kalmasına izin verilmezken ailesi İzmit’te oturan genç oyuncu İstanbul’a gelmek zorundaydı. Kadro dışı bırakıldığı için Balat’taki tesislerde idmana çıkacağı bildirilen Kerem, babası ile haftanın 5 günü İzmit-İstanbul arasında gidip geldi.

Sezon sonu Erzurum istedi ama transferi gerçekleşemedi. Ve TFF talimatı aktarıldı Kerem’e: “2 yıl boyunca 4. lig de oynarsa yetiştirme parası ödenmez.” (Süper Lig nedeniyle 3. Lig’e denk ediyordu) Bunun üzerine “2 yıl 3. Lig’de oynayacağım, yetiştirme bedelini sıfırlayacağım.” diyen Kerem kariyeri için belki de çok büyük bir risk alıp 3. Lig’den Karacabey Belediye ile anlaştı. 1 yıl kadro dışı kalması nedeniyle yavaş yavaş form tuttu, play off oynadı.

YETiŞTiRME BEDELiNi AiLESi CEPTEN ÖDEDi

Başakşehir’de onu keşfeden Mustafa hocası (Sarıgül) Kerem’i 24 Erzincan’a transfer etmek istedi. Kerem teklifi kabul etti fakat kafaya koymuştu ve yetiştirme bedeli ile alakalı sorun yaşamamak adına Erzincan ekibine giderken bir istekte bulundu. 24 Erzincan’ın Karacabey’e ödemesi gereken 15 bin TL’yi kendi cebinden ödedi ve imza aşamasında yetiştirme muafiyeti istedi. 24 Erzincanspor da transferi halinde bir bedel talep etmeyeceğini kabul etti.

Erzincan’da takımının yıldızı olurken Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Süper Lig’den tam 8 kulüpten teklif aldı. Ancak G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kerem’i çok istiyordu. Hızlı, süratli bir hücumcu olan Kerem’i hocanın yardımcıları aradı, onunla alakalı plan ve düşüncelerini anlattı. Aslında forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine gitmeyi düşünen Kerem, G.Saray’ın isteğini, Terim’in ona değer verdiğini görünce kararını verdi. “Yedek kalırım” endişesi taşımadan G.Saray ile çalışmak istedi.