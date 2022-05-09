Son dakika: Portekiz basını duyurdu! "Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü"

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Vitor Pereira'nın ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getiren ve aldığı başarılı sonuçlarla 2. sıraya kadar yükselen sarı lacivertlilerde teknik direktör konusu netlik kazanmazken Portekiz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Portekiz'de yayın yapan televizyon kanalı CMTV, dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe'nin yeni hocası olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e giderken anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, transferle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

SporTV'de "Bem, Amigos!" programına konuşan Jorge Jesus, Nisan ayından bu yana tatilini sürdürdüğü Rio'da Fenerbahçe ile anlaşma konusunda bulunulan noktayı da net şekilde ifade etti. Portekizli teknik adam, ülkesine döndüğünde durumun netlik kazanacağını belirtti.

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Fenerbahçe'nin kendisini beklediğini aktaran Jesus, "Portekiz'e döndüğümde hayatımla ilgili ne yapacağım konusunda konuşmaya başlayacağım. Fenerbahçe de Portekiz'e dönmemi bekliyor. Ne olacağını bilmiyorum ama kararlar almaya başlamam gerekecek" ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonluklar yaşayan Jesus, lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.