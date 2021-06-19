Son Dakika: Portekiz 2-4 Almanya (EURO 2020 maçı)
Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu ikinci maçında Portekiz'i 4-2 mağlup etti.
Panzerlere galibiyeti getiren golleri 35. dakikada kendi kalesine Dias, 39. dakikada kendi kalesine Guerrreiro, 51. dakikada Havertz ve 60. dakikada Gosens attı.
Portekiz'in golleri ise 15. dakikada Cristiano Ronaldo ve 67. dakikada Diogo Jota'dan geldi.
Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Almanya, 3 puanı bulunan Portekiz'le aynı puana ulaştı. Fransa, 4 puanla grupta lider durumda bulunurken 1 puanı bulunan Macaristan son sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Danilo, William Carvalho, Bernardo, Bruno Fernandes, Jota, Ronaldo.
Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, İlkay, Gosens, Havertz, Gnabry, Müller.