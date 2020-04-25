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GeriFutbol Son Dakika | Polonya'da futbol ligi 29 Mayıs'ta başlayacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 16:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Polonya'da futbol ligi 29 Mayıs'ta başlayacak

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Son Dakika | Polonya'da futbol ligi 29 Mayıs'ta başlayacak
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Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen lig maçlarının 29 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu.

Ülkenin başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ertelenen birinci lig karşılaşmalarının 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi.

Salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan ligde 26 hafta sonunda 51 puan toplayan Legia Varşova, en yakın rakibi Piast'ın 8 puan önünde zirvede bulunuyor.

 

Son Dakika | Polonyada futbol ligi 29 Mayısta başlayacak

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