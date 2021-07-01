Son Dakika: Podolski'den RTL'e milyonluk imza!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sezonu tamamlayan Lukas Podolski kariyerini farklı bir kulvarda devam ettirecek. 2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya'nın kadrosunda yer alan Bayern Münih, Inter, Arsenal gibi takımlarda oynayan Alman yıldız, RTL kanalı ile anlaştı.

Bild'in haberine göre Podolski, RTL kanalındaki "Super Talent / Süper Yetenek" programında jüri üyesi oldu. Podolski için "RTL ile milyonluk anlaşma" başlığı ile verilen haberde 36 yaşındaki oyuncunun jüri üyeliğinin resmen açıklandığı da belirtildi.