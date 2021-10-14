"Başta bir şaka olduğunu düşündüm"

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Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Arjantinli teknik adam, "Leonardo beni aradı ve 'Messi'yi transfer edebiliriz. Onu takımda görmek ister misin?' diye sordu. Ona bunun gerçekten bir soru olduğunu mu sordum çünkü başta bu konunun bir şaka olduğunu düşünmüştüm." dedi.

Vatandaşının adaptasyon sürecine de değinen deneyimli çalıştırıcı, "Messi'nin adaptasyonu iyi ilerliyor. Zamanla Barcelona'da yaptıklarını PSG'de de yapacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Mauricio Pochettino ayrıca Ballon d'Or'u kazanan futbolcunun Lionel Messi olması gerektiğini savundu.