Son Dakika | Pierre Webo, PSG maçı sonrası ilk kez konuştu: 'Garibime gitti, limiti aştı!'

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

Şampiyonlar Ligi bizim ilk deneyimimiz. Dünkü maçın skorunu konuşmaya gerek yok. Maçın anlamı ve önemi çok başka. 6 yaşında bir takım olmamıza rağmen onurlu bir mücadele verdik. Takımıma ve teknik direktörüme teşekkür ederim.

Başakşehir başkanı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Onurlu bir mücadele verdik. Takımıma ve teknik direktörüme teşekkür ediyorum.

8 Aralık artık literatüre girmiş durumda. Uzun süren müzakereler sonrası İstanbul'a dönme kararı almıştık. UEFA yetkilileri, yönetimimiz ve diğerleriyle yaptığımız toplantıda otele dönüp maça çıkma kararı aldık.

Biz İstanbul'a dönme kararı almıştık ama 4 hakem de değişirse kalırız dedik. UEFA yetkilileri, anlaşma sürecinde verimli bir süreç yürüttü. Bugün UEFA Başkanı Ceferin'e bir mektup hazırladık, yarın göndereceğim.

UEFA'nın hızlı davranmasına teşekkür edip, bu insanlık suçunun radikal kararlarla neticeye gitmesi gerektiği gerektiğini söyleyeceğiz. O hakemlerin kendi ülkelerindeki ve UEFA'daki disiplin kurullarındaki faaliyetlerinin bilinmesini talep ettim.

Bu hakemlerin geçmişi hakkında bilgi talep ettik. Başakşehir olarak dünyaya duruşumuzu gösterdik, sıra UEFA'da! Bu hakemlere ömür boyu men verilmeli. Pierre Webo'nun üzülecek bir şeyi yok, bizler üzülmeliyiz, dünya üzülmeli. Burada ibretlik ceza çıkmalı.

Pierre Webo ise şöyle konuştu;

Bana verilen destekten dolayı herkese teşekkür ederim. Birlik olduk. Hakem zaten herkesin duyduğu şeyleri söyledi. Bu sözleri söylemesi benim garibime gitti, limiti aştı. Cumhurbaşkanımıza, Başkanımıza teşekkür ederim. 8 Aralık'ta özel bir duruş sergilendi.

Son olarak konuşan Okan Buruk, şu sözleri kullandı;

Maç istediğimiz gibi gitmedi. Olaydan sonra maça çıkmak psikolojimizi etkiledi. Bu artık bir milat olmalı. PSG'ye teşekkür ederiz, bize destek oldular. UEFA'ya da teşekkür ederiz. Futbol anlamsız kaldı ama inşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz. Maça hazırlanmak zor oldu, şok yaşadık. Yaşadığımız olay bizi etkiledi, sahaya odaklanamadık.

Neymar, Kylian Mbape ve Marquinhos, hemen yanımıza geldiler ve 'Biz de bu hakemle oynamak istemiyoruz' dediler. PSG'ye gerçekten teşekkür ederiz.

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