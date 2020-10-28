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Son dakika | Pierre Gasly, Alpha Tauri için 2021'de de yarışmaya devam edecek!
Formula 1 takımlarından Scuderia Alpha Tauri Honda, Fransız pilotu Pierre Gasly ile gelecek yıl için anlaşmaya vardığını duyurdu.
Alpha Tauri'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sürücünün 2021 sezonunda da takımda kalacağı belirtildi.
Formula 1'de sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'sini kazanan Gasly, pilotlar sıralamasının 9. sırasında yer alıyor.
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