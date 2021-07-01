Son Dakika: Phoenix Suns 28 yıl sonra bir ilki başardı! Ancak geceye damga vuran olay kavga oldu... Maçtan atıldı...

Spor Arena Dış Haberler - NBA Batı Konferansı final serisi 6. maçında Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Staples Center'da oynanan mücadelede rakibini 130-103 mağlup eden Phoenix Suns, seride durumu 4-2'ye getirerek 28 yıl sonra NBA finaline yükseldi.

Los Angeles Clippers karşısında mücadeleyi 41 sayı, 8 asist ve 0 top kaybı ile tamamlayan Chris Paul, Phoenix Suns adına galibiyetin mimarı oldu. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu ayrıca bu sonuçla birlikte 16. sezonunu yaşadığı kariyerinde ilk kez NBA Finallerinde oynamaya hak kazandı.

DUYGUSAL ANLAR

Chris Paul, 16 yıllık NBA kariyerinde ilk kez NBA Finalinde yer alacak olmasının mutluluğunu Monty Williams ile kutladı. Duygusal anlar yaşayan ikili bir süre sarıldı.

DİĞER YILDIZLAR NE YAPTI?

Phoenix Suns cephesinde Devin Booker 22 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle galibiyete katkı verirken DeAndre Ayton ise karşılaşmayı 16 sayı, 17 ribaund ile double double yaparak tamamladı. Öte yandan Jae Crowder 19 sayı, 5 ribaundla oynarken bulduğu beş üçlük isabeti geceye damga vurdu.

Los Angeles Clippers'ta ise Paul George 21 sayı, 9 ribaund 2 asist; Reggie Jackson 13 sayı, 8 asist; Marcus Morris 26 sayı, 9 ribaund ile mücadele etti ancak mağlubiyete engel olamadılar.

SON ÇEYREKTEKİ MOLADA TANSİYON YÜKSELDİ

Seri boyunca aralarındaki gerilim parkeye yansıyan Patrick Beverley ve Chris Paul ikilisi bir kez daha karşı karşıya geldi. Mücadelenin son çeyreğinde bitimine 6 dakika kala alınan molada sinirlerine hakim olamayan Patrick Beverley, Chris Paul'u arkasından iterek yere düşürdü.

Chris Paul yerdeyken iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan Patrick Beverley, sportmenlik dışı hareketi sebebiyle oyundan atıldı.





