Son Dakika | Phillip Cocu, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu transferinde ısrarcı!

İngiltere Championship takımlarından Derby County'i çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nu yine listesine aldı.

Ocak ayında yapılan girişimlerin sonuç bulmamasına rağmen Cocu'nun, bu transferde ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif sunulacağı belirtildi.

Hollanda basınında yer alan haberde; Ferdi Kadıoğlu'nun, sarı-lacivertlilerde düzenli forma giyemediği için bu fırsata sıcak bakabileceği kaydedildi.

Ayrıca Cocu'nun Sam Lammers, Mauro Junior, Menno Koch ve Jordy de Wijs gibi isimlerin de kadroya katılmasını istediği vurgulandı.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 21 lig maçında görev aldı ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.