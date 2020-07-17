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GeriFutbol Son Dakika | Phillip Cocu, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu transferinde ısrarcı!
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Futbol
Haber Giriş: 17.07.2020 - 17:40,Son Güncelleme:

Son Dakika | Phillip Cocu, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu transferinde ısrarcı!

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Son Dakika | Phillip Cocu, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu transferinde ısrarcı!
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bir kez daha Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin gündemine girdi.

İngiltere Championship takımlarından Derby County'i çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nu yine listesine aldı.

Ocak ayında yapılan girişimlerin sonuç bulmamasına rağmen Cocu'nun, bu transferde ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif sunulacağı belirtildi.

Hollanda basınında yer alan haberde; Ferdi Kadıoğlu'nun, sarı-lacivertlilerde düzenli forma giyemediği için bu fırsata sıcak bakabileceği kaydedildi.

Ayrıca Cocu'nun Sam Lammers, Mauro Junior, Menno Koch ve Jordy de Wijs gibi isimlerin de kadroya katılmasını istediği vurgulandı.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 21 lig maçında görev aldı ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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