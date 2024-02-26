Son Dakika: PFDK'dan Icardi'ye 1 maç ceza! Beşiktaş maçında sahada olacak mı?

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

Yapılan ceza açıklamasında 'rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle' ibaresi yer aldı.

Bu cezayla birlikte Mauro Icardi, bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Arjantinli golcü Beşiktaş derbisinde ise maçında sahada olacak.

İşte yapılan açıklama:

- "GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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ANKARAGÜCÜ MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA YANSIMIŞTI

Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında rakip takım taraftarına yönelik yaptığı hareketin görüntüsü sosyal medyaya düşmüştü. Bu görüntülerin ardından oyuncu tedbirsiz olarak disipline sevk edildi.

Bunun ardından TFF verilen cezayı bugün açıkladı. Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ce 19.500 TL de para cezası verildi.