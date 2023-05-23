Son dakika: PFDK'dan Samet Akaydin ve Nicolo Zaniolo kararı!

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PFDK, Trabzonspor maçındaki 'tükürüğü' sebebiyle sevk edilen Fenerbahçeli Samet Akaydin'e ceza vermedi. Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ile Başakşehirli Mahmut Tekdemir'e ise ikişer maç ceza geldi.

Sivasspor maçında forma giyemeyen Zaniolo, Ankaragücü maçıyla cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe maçında sahada olabilecek.

PFDK kararları şu şekilde:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 23.05.2023 tarih ve 65 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 17.05.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, yedek forma setlerini müsabaka organizasyon toplantısında yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü hakkında, 17.05.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan eylemin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu MAHMUT TEKDEMİR’in, 17.05.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü hakkında, 17.05.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü başkanı TARIK AKSAR hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

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5- GALATASARAY A.Ş.’nin, 16.05.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK MARATON TRİBÜN B, C, D, E ve MİSAFİR TRİBÜN G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO’nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN F, G, H, E, KUZEY TRİBÜN E, F, SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu Samet Akaydin hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ’in, 16.05.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi BARAN BOÇNAK’ın, 16.05.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.