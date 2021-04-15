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GeriFutbol Son Dakika: PFDK'dan Galatasaraylı Ryan Donk'a 2 maç ceza!
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Futbol
Haber Giriş: 15.04.2021 - 21:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: PFDK'dan Galatasaraylı Ryan Donk'a 2 maç ceza!

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Son Dakika: PFDK'dan Galatasaraylı Ryan Donk'a 2 maç ceza!

PFDK, Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Ryan Donk'a 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray-Karagümrük maçında kırmızı kart gören Ryan Donk'a 2 maç men cezası verildiğini duyurdu

İşte PFDK'nın açıklaması;

GALATASARAY A.Ş. hakkında, 10.04.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu RYAN HENK DONK'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

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