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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika: PFDK'dan Burak Elmas'a flaş ceza! Resmi siteden duyuruldu

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Son Dakika: PFDK'dan Burak Elmas'a flaş ceza! Resmi siteden duyuruldu

Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verdiği cezayı açıkladı. Kurul Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kurulun, aynı nedenle sarı-kırmızılı kulübe de 100 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

PFDK'nin, Fenerbahçe Kulübüne, resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki'ye 45 bin, Alper Pirşen'e de 30 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

BURAK ELMAS'TAN PAYLAŞIM

45 gün ceza alan sarı-kırmızılıların başkanı, sosyal medya hesabından Socrates'in sözünü paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Burak Elmas paylaşımında, "Pişman değilim, kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: PFDKdan Burak Elmasa flaş ceza Resmi siteden duyuruldu

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