Son Dakika | PFDK'dan Beşiktaş'a sosyal mesafesi cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Yeni Malatyaspor mücadelesinde localarda bulunan ev sahibi takım taraftarlarının sosyal mesafe kuralına uymamaları sebebiyle siyah beyazlı ekibe 24 bin TL para cezası verdi.

PFDK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.11.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DOĞU TRİBÜNÜ VOLVO 1903 A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,