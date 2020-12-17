Son Dakika | PFDK'dan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ceza!

PFDK, Sergen Yalçın'a "Sportmenliğe aykırı açıklamalar" gerekçesiyle 36 bin TL para cezası verdi. Alanyaspor'a da resmi siteden sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL ceza verildi.

Ayrıca PFDK, 'Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti!' paylaşımı için Göztepe'ye 100 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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