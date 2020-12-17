Son Dakika | PFDK'dan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ceza!
PFDK, Alanyaspor maçı sonrasındaki "sportmenliğe aykırı sözleri" nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 36 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.
PFDK, Sergen Yalçın'a "Sportmenliğe aykırı açıklamalar" gerekçesiyle 36 bin TL para cezası verdi. Alanyaspor'a da resmi siteden sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL ceza verildi.
Ayrıca PFDK, 'Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti!' paylaşımı için Göztepe'ye 100 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle