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GeriFutbol Son Dakika | PFDK'dan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ceza!
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Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | PFDK'dan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ceza!

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Son Dakika | PFDK'dan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ceza!
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PFDK, Alanyaspor maçı sonrasındaki "sportmenliğe aykırı sözleri" nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 36 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

PFDK, Sergen Yalçın'a "Sportmenliğe aykırı açıklamalar" gerekçesiyle 36 bin TL para cezası verdi.  Alanyaspor'a da resmi siteden sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL ceza verildi.

Ayrıca PFDK, 'Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti!' paylaşımı için Göztepe'ye 100 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

 

Son Dakika | PFDKdan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçına ceza

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