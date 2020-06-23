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Futbol
Haber Giriş: 23.06.2020 - 16:51,Son Güncelleme:

Son dakika | PFDK'dan Ali Koç ve Fenerbahçe kararı

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Son dakika | PFDK'dan Ali Koç ve Fenerbahçe kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, televizyon kanalında yapılan açıklamalar sebebiyle disipline sevk edilen Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü'ne ceza verilmediğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.06.2020 tarih ve 65 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir

FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün TV kanalında yapılan açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir" denildi.

Son dakika | PFDKdan Ali Koç ve Fenerbahçe kararı

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