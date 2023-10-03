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Son Dakika: PFDK, Trabzonsporlu Mendy’nin kırmızı kartına yapılan itirazı reddetti! İstanbulspor'a Galatasaray maçı cezası...

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#PFDK#Trabzonspor#Batista Mendy
Son Dakika: PFDK, Trabzonsporlu Mendy’nin kırmızı kartına yapılan itirazı reddetti İstanbulspora Galatasaray maçı cezası...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 15:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor’un, Pendikspor maçında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Batista Mendy’nin cezasına yaptığı itiraz talebini reddetti.

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TFF’den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynanan Trabzonspor-Pendikspor karşılaşmasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Mendy’nin cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin ’somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından reddine’ karar verdi.

İSTANBULSPOR'A PARA CEZASI

Öte yandan, ligde erteleme maçında yapılan İstanbulspor-Galatasaray müsabakasında ’rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı’ ev sahibi takıma 1 milyon 200 bin lira para cezası uygulandı.

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#PFDK#Trabzonspor#Batista Mendy

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