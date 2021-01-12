Son dakika | PFDK, İsmail Kartal'a 1 maç ceza verdi! Galatasaray maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.



Kurul, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 maç, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Pablo Roco Roco'ya 3 maç, Atakaş Hataysporlu kaleci Munir Mohand Mohamedi'ye ise 4 maç ceza verdi.



PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:



1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL'ın, 05.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu ENZO PABLO ROCO ROCO'nun, 06.01.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu MUNIR MOHAND MOHAMEDI'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.





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