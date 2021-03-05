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GeriFutbol Son Dakika: PFDK Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'e 1 maç ceza verdi
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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika: PFDK Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'e 1 maç ceza verdi

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Son Dakika: PFDK Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'e 1 maç ceza verdi

PFDK, Mostafa Mohamed'e 1 maç ceza verdiğini açıkladı.

Açıklama şöyle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 05.03.2021 tarih, 55 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.’nin başvurusu doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT’nin 86/2. ve 86/3. Maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine,

GALATASARAY A.Ş.sporcusu MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA’nın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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