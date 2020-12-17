Son Dakika | PFDK açıkladı! Erik Sabo'ya 3 maç men cezası
PFDK, Fatih Karagümrük'ten Erik Sabo'ya 3 maç men cezası verdi.
Erik Sabo'ya ayrımcılık gerekçesiyle 3 resmi maç men cezası verildiği açıklandı.
'Ayrımcılık eylemi' nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Erik Sabo'ya oynamaması gereken müsabaka dışında 3 maçtan men ve 13.000 TL para cezası verildi.
Sabo, Galatasaray, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.
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