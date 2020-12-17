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GeriFutbol Son Dakika | PFDK açıkladı! Erik Sabo'ya 3 maç men cezası
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Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | PFDK açıkladı! Erik Sabo'ya 3 maç men cezası

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Son Dakika | PFDK açıkladı! Erik Sabo'ya 3 maç men cezası
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PFDK, Fatih Karagümrük'ten Erik Sabo'ya 3 maç men cezası verdi.

Erik Sabo'ya ayrımcılık gerekçesiyle 3 resmi maç men cezası verildiği açıklandı.

'Ayrımcılık eylemi' nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Erik Sabo'ya oynamaması gereken müsabaka dışında 3 maçtan men ve 13.000 TL para cezası verildi.

Sabo, Galatasaray, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

Son Dakika | PFDK açıkladı Erik Saboya 3 maç men cezası

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