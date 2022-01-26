Son dakika: Pesic'in Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin teklifini reddetme sebebi ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi çıkmazda...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İlk kez görüntülendi İşte ABDnin Ukraynaya gönderdiği silahlarİlk kez görüntülendi! İşte ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar#ABD
29 yılın sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e kar arşivi...29 yılın sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e kar arşivi...#İklim Değişikliği
Pesicin Acun Ilıcalıyı reddetme sebebi eşiymiş Fenerbahçeye transferi...Pesic'in Acun Ilıcalı'yı reddetme sebebi eşiymiş! Fenerbahçe'ye transferi...#Aleksandar Pesic
İstanbul dev bir otoparka döndü Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikayadan flaş çağrıİstanbul dev bir otoparka döndü! Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikaya'dan flaş çağrı#Hadımköy
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
Ordu’da kar kalınlığı insan boyunu geçti Görenler şaşkına döndüOrdu’da kar kalınlığı insan boyunu geçti! Görenler şaşkına döndü#Ordu
Koronada tarihi keşif... Saklanan örnekler her şeyi değiştirdiKoronada tarihi keşif... Saklanan örnekler her şeyi değiştirdi#Koronavirüs
Yeni araştırma sonuçları şaşırttı Omicron kapanların yüzde 65inde görüldüYeni araştırma sonuçları şaşırttı! Omicron kapanların yüzde 65'inde görüldü#OMICRON
Aşılar üstüne Covid geçirmek.. Süper bağışıklık hakkında her şey...Aşılar üstüne Covid geçirmek.. 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...#Hibrit Bağışıklık
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor#Altın
Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemişKim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş!#Kim Kardashian
Ünlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölümÜnlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölüm#Alicia Witt
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
Nadal yine çıldırttı, kort karıştı 8 saniye...Nadal yine çıldırttı, kort karıştı! 8 saniye...#Rafael Nadal
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Pesic'in Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin teklifini reddetme sebebi ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi çıkmazda...

#Aleksandar Pesic#Hull City#Acun Ilıcalı
Son dakika: Pesicin Acun Ilıcalının takımı Hull Citynin teklifini reddetme sebebi ortaya çıktı Fenerbahçeye transferi çıkmazda...

Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük formasyla gösterdiği performans sonrası dikkatleri çeken Aleksandar Pesic'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin teklifini reddeden Pesic'in bu kararı neden aldığı ortaya çıktı. Sırp golcü için Fenerbahçe'nin de işi zor...

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi haline gelen Aleksandar Pesic'in VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin Fatih Karagümrük'e Pesic için 2,5 milyon euroluk teklif yapmış ve taraflar anlaşmıştı ancak Pesic transferi veto etmişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Pesic; "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından, İstanbul'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Acun Ilıcalının takımı Hull Cityde gündem Dimitris Pelkas Kiralık teklif iddiası...Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de gündem Dimitris Pelkas! Kiralık teklif iddiası...Haberi görüntüle

SEBEBİ BELLİ OLDU

Pesic'in İstanbul'da kalmak istemesinin sebebi belli oldu. Edindiğimiz bilgiye göre Aleksandar Pesic'in eşi Ivana Pesic hamile. İkinci çocuklarını bekleyen çiftin İstanbul'da mutlu oldukları ve bu sebeple İngiltere'ye gitmek istemedikleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Son dakika: Pesicin Acun Ilıcalının takımı Hull Citynin teklifini reddetme sebebi ortaya çıktı Fenerbahçeye transferi çıkmazda...

FENERBAHÇE İSTİYOR AMA VOLKAN DEMİREL BIRAKMIYOR

Hull City defterini aşinin hamile olması sebebiyle kapatan Pesic için Fenerbahçe defteri henüz kapanmış değil. Fenerbahçe'nin Pesic için teklifi var ancak bu teklif Fatih Karagümrük'ün beklediği seviyede değil. Sarı-lacivertli kulübün paranın yanı sıra Marcel Tisserand'ı da takasta teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel de golcüsünü bırakmak istemiyor.

"SÜPER LİG'İN EN İYİ GOLCÜSÜ"

Volkan Demirel, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada Pesic'e övgüler dizmişti.

"Pesic Türkiye'nin en iyi santforu. Gördüğüm kadarıyla bunu bana kanıtladı. Kendisini tanıdıktan sonra emin oldum. Takımımızın önemli isimlerinden."

SÜPER LİG'İN GOL KRALI

23 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon çıktğı 21 maçta 12 gol atan Pesic, gol krallığı listesinde ilk sırada. 29 yaşındaki Sırp golcünün 2 de asisti bulunuyor.

ALEKSANDAR PESİC KİMDİR?

1992 doğumlu forvet oyuncusu Aleksandar Pesic, profesyonel kariyerine Radnički Niš kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla OFI Crete, Sheriff Tiraspol, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Crvena zvezda, Al-Ittihad, FC Seoul, Maccabi Tel Aviv, Fatih Karagümrük kulüplerinde oynadı.

Haberin Devamı

Transfermarkt verilerine göre; Pesic'in piyasa değeri 3 milyon euro...

Son dakika: Pesicin Acun Ilıcalının takımı Hull Citynin teklifini reddetme sebebi ortaya çıktı Fenerbahçeye transferi çıkmazda...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleksandar Pesic#Hull City#Acun Ilıcalı

BAKMADAN GEÇME!

Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği
Kim Jong-un nasıl kilo verdi İngiliz basınından ilginç iddia

Kim Jong-un nasıl kilo verdi? İngiliz basınından ilginç iddia

#Kim Jon Un
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri

BAKMADAN GEÇME!

Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği
Kim Jong-un nasıl kilo verdi İngiliz basınından ilginç iddia

Kim Jong-un nasıl kilo verdi? İngiliz basınından ilginç iddia

#Kim Jon Un
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri