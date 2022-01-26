Son dakika: Pesic'in Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin teklifini reddetme sebebi ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi çıkmazda...

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Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi haline gelen Aleksandar Pesic'in VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin Fatih Karagümrük'e Pesic için 2,5 milyon euroluk teklif yapmış ve taraflar anlaşmıştı ancak Pesic transferi veto etmişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Pesic; "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından, İstanbul'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Pesic'in İstanbul'da kalmak istemesinin sebebi belli oldu. Edindiğimiz bilgiye göre Aleksandar Pesic'in eşi Ivana Pesic hamile. İkinci çocuklarını bekleyen çiftin İstanbul'da mutlu oldukları ve bu sebeple İngiltere'ye gitmek istemedikleri ortaya çıktı.

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FENERBAHÇE İSTİYOR AMA VOLKAN DEMİREL BIRAKMIYOR

Hull City defterini aşinin hamile olması sebebiyle kapatan Pesic için Fenerbahçe defteri henüz kapanmış değil. Fenerbahçe'nin Pesic için teklifi var ancak bu teklif Fatih Karagümrük'ün beklediği seviyede değil. Sarı-lacivertli kulübün paranın yanı sıra Marcel Tisserand'ı da takasta teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel de golcüsünü bırakmak istemiyor.

"SÜPER LİG'İN EN İYİ GOLCÜSÜ"

Volkan Demirel, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada Pesic'e övgüler dizmişti.

"Pesic Türkiye'nin en iyi santforu. Gördüğüm kadarıyla bunu bana kanıtladı. Kendisini tanıdıktan sonra emin oldum. Takımımızın önemli isimlerinden."

SÜPER LİG'İN GOL KRALI

23 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon çıktğı 21 maçta 12 gol atan Pesic, gol krallığı listesinde ilk sırada. 29 yaşındaki Sırp golcünün 2 de asisti bulunuyor.

ALEKSANDAR PESİC KİMDİR?

1992 doğumlu forvet oyuncusu Aleksandar Pesic, profesyonel kariyerine Radnički Niš kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla OFI Crete, Sheriff Tiraspol, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Crvena zvezda, Al-Ittihad, FC Seoul, Maccabi Tel Aviv, Fatih Karagümrük kulüplerinde oynadı.

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Transfermarkt verilerine göre; Pesic'in piyasa değeri 3 milyon euro...