Son dakika: Pep Guardiola'dan İstanbul ve Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

Spor Arena Dış Haber - Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile karşılaşacak olan Manchester City, 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan dev maçın Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadyumu'na alınmasıyla ilgili konuştu.

Daha önce İstanbul'a gelmediğini söyleyen Guardiola; "Ben finali İstanbul'da oynamak istiyordum. Oraya futbolculuk dönemimden sonra hiç gitmemiştim ve gitmeyi gerçekten istiyordum. İlkay Gündoğan için de bunun ayrı bir önemi vardı, onun için de gitmek istiyordum ama UEFA bir karar verdi ve biz de buna uyacağız." sözlerini kullandı.

1993 YILINDA ALİ SAMİ YEN'DE GALATASARAY KARŞISINA ÇIKTI

Pep Guardiola, Barcelona forması giydiği dönemde İstanbul'da Galatasaray'ın karşısına çıkmıştı. Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 sona eren Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona ilk 11'inde yer alan Guardiola, 90 dakika sahada kalmıştı.

*Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Dragao Stadı'nın 50 bin kapasitesi bulunuyor. UEFA, iki takım taraftarlarına 6'şar bin kontenjan verileceğini ve biletlerin 24 Mayıs'ta satışa çıkacağını duyurdu.

CEFERIN: YAKIN GELECEKTE BİRÇOK ETKİNLİK İÇİN TÜRKİYE VE İSTANBUL’DA OLMAYI UMUYORUM



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de alınan kararla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi Finali’ni seyircisiz oynatmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyleyen Ceferin, "Taraftarları bu maçı izlemekten mahrum etmek bizim için bir seçenek değildi. Bu uzlaşmanın sağlanmasından dolayı çok mutluyum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk yetkililer, UEFA’nın rakip kulüplerin taraftarlarına maçı izleme şansı verme çabalarını kabul etti. TFF, her zaman UEFA’nın güvenilir ortağı olmuş ve Türkiye yıllar içinde birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye’de olmayı umuyorum" şeklinde konuştu.

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